Prozess gegen Polizisten beginnt : Polizist tötet Kollegen mit Schusswaffe

Bonn Es sollte ein ganz normales Schießtraining werden - doch es endete als Tragödie: Nach einem tödlichen Schuss auf einen Kollegen beginnt in Bonn am Donnerstag der Prozess gegen einen jungen Polizisten.

Nachdem er seine Pistole aus dem Spind geholt hatte, will der Polizist das Gefühl gehabt haben, dass die Waffe nicht richtig in das Holster eingerastet war. Nach eigenen Angaben nahm er sie daraufhin wieder heraus und drehte sie leicht in der Hand, um sie anzuschauen. In diesem Moment habe ihn ein Geräusch aufgeschreckt - und sein Finger habe sich um den Abzug gekrümmt. Ein Schuss löste sich und traf den 23 Jahre alten Kollegen. Der von der Kugel am Hals verletzte Polizist starb rund zwei Wochen nach dem Vorfall.