Ex-Banker in Bonn angeklagt Nach Erpressung Kundenkonten geräumt?

Nach der Entdeckung der Taten tauchte der Angeklagte unter und lebte - trotz intensiver Fahndung auch der Landeskriminalpolizei - vier Jahre lang unentdeckt in der Wohnung seiner Mutter in Troisdorf, ehe er im August 2022 festgenommen wurde. Nach einem umfassenden Geständnis kam er nicht in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt am Freitag kam er wegen gesundheitlicher Probleme erheblich verspätet ins Gericht. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage terminiert.