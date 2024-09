Prozess in Bonn wegen Totschlags Mutter soll sechsjährige Tochter getötet haben

Vor dem Landgericht in Bonn hat der Prozess gegen eine Mutter begonnen, die ihre sechs Jahre alte Tochter getötet haben soll. Die 47-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Die Frau soll ihr Kind am Abend des 4. März erwürgt haben. Rettungskräfte hatten das Mädchen damals leblos in einer Wohnung in Bonn gefunden. Das Kind starb kurz darauf im Krankenhaus.