Vorfall in Bonn Mutmaßlicher Ladendieb geht auf Supermarktmitarbeiter los

Zwei Mitarbeiter eines Supermarkts in Bonn sind von einem mutmaßlichen Ladendieb angegriffen worden. Nach Polizeiangaben hatten sie zunächst beobachtet, wie der Mann am Montagnachmittag in dem Laden zwei Dosen Bier in seine Jacke steckte und ohne zu bezahlen fortging. Daraufhin hätten sie ihn angesprochen und die Polizei alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Beamten habe der 39-Jährige die zwei Mitarbeiter dann aber angegriffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen von ihnen habe er mit der Faust ins Gesicht geschlagen.