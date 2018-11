Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt: Mit versteckter Kamera bei Führerscheinprüfung geschummelt

Bonn Die Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt gegen sechs Führerschein-Prüflinge. Sie sollen mit versteckten Kameras bei der theoretischen Prüfung geschummelt haben. Die Masche ist nicht neu. Offenbar gibt es Hintermänner, die den Betrug mit Hightech-Geräten professionell organisieren.

Eine ganz besondere Masche des Schummelns bei der theoretischen Führerscheinprüfung hat in Bonn die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan gerufen: Weil pfuschende Prüflinge dabei erwischt wurden, wie sie sich unter der Kleidung versteckter elektronischer Apparaturen bedienten und so die Hilfe von Komplizen außerhalb des Prüfungsraums in Anspruch nahmen, hat die Bonner Staatsanwaltschaft nun in sechs Fällen Anklage erhoben. Das bestätigte Behördensprecher Sebastian Buß auf Anfrage.