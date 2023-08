Prozess in Bonn Messerangriff aus Rache für „Verpfeifen“ – sechseinhalb Jahre Haft

Das Landgericht Bonn hat am Donnerstag einen 31-jährigen Drogensüchtigen wegen versuchten Totschlags zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte nach den Feststellungen des Gerichts einen 46-jährigen Bekannten aus Rache mit Messerstichen schwer verletzt. Der 31-Jährige sei der Meinung gewesen, dass der Ältere ihn bei der Polizei „verpfiffen“ habe, so das Gericht, das zusätzlich die Einweisung des Mannes in eine Entziehungsklinik anordnete.