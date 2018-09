Bonn: Mehr als elf Jahre Haft für Siegaue-Vergewaltiger gefordert

Bonn Im Revisionsprozess um die Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue bei Bonn sieht die Anklage keinen Anlass für eine niedrigere Strafe. Der 32-Jährige zeigte keine Reue und streitet die Tat ab.

Die Staatsanwältin am Bonner Landgericht forderte in ihrem Plädoyer am Freitag, den 32 Jahre alten Angeklagten erneut zu elfeinhalb Jahren Haft zu verurteilen. Auch die Nebenkläger-Anwältinnen, die das betroffene Paar vertreten, schlossen sich diesem Antrag an, wie ein Gerichtssprecher sagte.