Unfall in Bonn Mann von Zug erfasst – tot

Ein Mann ist beim Überqueren von Gleisen in Bonn von einem Zug erfasst und getötet worden. Der bislang nicht identifizierte Mann sei mit einem Fahrrad über die Gleise gelaufen, als er von dem ICE erfasst wurde, teilte ein Sprecher der Polizei in Bonn am frühen Dienstagmorgen mit. Fahrgäste waren nicht an Bord des Zuges. Weshalb der Mann sich auf den Gleisen befunden hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des tödlichen Vorfalls.