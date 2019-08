Mordkommission eingerichtet : Mann in Bonn angefahren - Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt

Mann in Bonn angefahren - Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt

Bonn In der Bonner Innenstadt ist ein Mann von einem Auto angefahrenen und zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Der 19-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Beamte nahmen nach dem Vorfall am Sonntag eine 24 Jahre alte Frau vorläufig fest, die den Mann angefahren haben soll.