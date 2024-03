Leblos in Wohnung gefunden Sechsjährige aus Bonn könnte erstickt sein

Nach dem Fund eines leblosen Mädchens in einer Bonner Wohnung kommt Ersticken als Todesursache in Betracht. Das sei die vorläufige rechtsmedizinische Einschätzung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Befunde seien „mit einem Ersticken in Einklang zu bringen“. Es handle sich aber noch nicht um eine endgültige Stellungnahme. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.