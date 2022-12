Störung der Totenruhe Abgetrennter Kopf vor Landgericht - Prozessbeginn in Bonn

Im Bonner Landgericht beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der im Juni den abgetrennten Kopf einer Leiche vor dem Gerichtsgebäude abgelegt haben soll. Der 39-Jährige ist wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll den Kopf seines zuvor an einer Krankheit gestorbenen Bekannten mit einem Messer abgeschnitten haben. Dann soll er den Körperteil in einer Tüte zum Gericht getragen und vor das Eingangsportal gelegt haben.