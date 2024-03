Kirschbäume blühen in Bonn Zwei Wochen früher als sonst – rosa Spektakel lockt Schaulustige an

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt, die an das Stadtzentrum angrenzt, ist seit Jahren ein großer Touristenmagnet. Dort stehen in engen Straßen die in üppigem Rosa blühenden Zierkirschen. Sie wurden in den 1980er Jahren auf beiden Seiten der Straße gepflanzt und sind inzwischen so groß, dass die Blütenzweige ein rosafarbenes Dach bilden. Fotos davon wurden im Internet verbreitet und machten die Blüte berühmt. Touristen reisen von weit her an, um mit dem Anblick Selfies aufzunehmen.