Bonn-Tannenbusch Junger Mann erschossen – Mordkommission ermittelt

Die Absperrung wurde gegen 20 Uhr aufgehoben, während oben in der Wohnung die Spurensicherung ihre Arbeit fortsetzte. Beamte informierten eintreffende Anwohner der umliegenden Gebäude. „Wissen Sie, ob ich in die Wohnung zurückgehen kann?“, fragte ein Mann. Er war schon am frühen Abend von der Arbeit gekommen. „Die Polizei sagte mir aber, dass sie noch Stunden beschäftigt ist. Da bin ich erst mal zurück ins Büro gefahren und habe zwei Stunden gearbeitet“, berichtete er dem GA. Gegen 20.25 Uhr versuchte er es noch mal. „Ich kann zurück in die Wohnung, aber ich muss jetzt erst mal einkaufen“, sagte der Anwohner nach dem kurzen Gespräch mit der Polizei.