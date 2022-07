Rettungseinsatz bei Bonn : Junge Hündin wird vom Rhein mitgerissen

Bonn Rettungseinsatz für Feuerwehr und DLRG: In Bonn wurde ein junger Schäferhund beim Baden im Rhein von der Strömung mitgerissen. Auch für Tiere ist der Fluss gefährlich.

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr alarmiert worden, da eine junge Hündin beim Baden am Ufer des Rheins in Bad Honnef-Rhöndorf in die Strommitte gelangte. Sofort wurden Kräfte der Feuerwehr, darunter Fachleute für Wasserrettung ausgeschickt, teilt die Feuerwehr mit. Mit zwei Booten, sowie einem Jetski der DLRG machten sich die Retter auf den Weg. Parallel suchten Einsatzkräfte an Land an der Stelle nach der Hündin, die sie durch Zeit und Strömungsgeschwindigkeit zwischenzeitlich erreicht haben sollte.