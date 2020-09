Tatverdächtiger gefasst : 86-Jährige wird tot in ihrem Garten in Bonn gefunden

86-Jährige wird tot in ihrem Garten in Bonn gefunden

Bonn Anwohner haben Schreie vom Nachbargrundstück gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest, offenbar der Enkel des Opfers.

Am Mittwochabend um 22.20 Uhr hörten Nachbarn an der "Alte Bonner Straße" in Bonn-Holzlar Schreie und beobachteten einen Mann auf dem Grundstück der 86-Jährigen, berichtet die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Verdächtigen stellen und fixierten ihn. Als die Polizei das Grundstück absuchte, fand sie im Garten die leblose 86-jährige Frau.