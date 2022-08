Übung für den Ernstfall : Hochwasserschutzwände in Bonn aufgebaut

Bonn Es wird eine besondere Trockenübung: Bei einem extrem niedrigen Pegelstand des Rheins bauen Helfer in Bonn eine Hochwasserschutzwand auf. Mit dem Testlauf sollen die Abläufe im Ernstfall geprobt werden.

Für eine Übung werden am Sonntagmorgen in Bonn-Beuel die mobilen Hochwasserschutzwände aufgebaut - bei derzeit extremem Niedrigwasser des Rheins. Die Wände sollen die tiefer gelegenen Ortsteile vor einer Überflutung schützen. Im Ernstfall kommen sie zum Einsatz, wenn in Bonn ein Hochwasserstand von über zehn Metern vorhergesagt wird, wie die Stadt mitteilte. Zurzeit steht der Rheinpegel in Bonn bei etwa 90 Zentimetern.