Nach zwei Bombendrohungen : Sperrung am Bonner Hauptbahnhof aufgehoben - Koffer waren harmlos

Bonn Wegen herrenloser Koffer ist der Bonner Hauptbahnhof am Mittwoch abermals gesperrt und geräumt worden. Die verwaisten Gepäckstücke an einem Gleis waren allerdings harmlos.

Der Bonner Hauptbahnhof war bereits am Sonntag und am Dienstag stundenlang gesperrt worden - in diesen Fällen hatte es zuvor Drohanrufe gegeben. Auch in diesen beiden Fällen wurde aber später Entwarnung gegeben.