Süßwarenhersteller aus Bonn : Haribo gerät wegen Tierquälerei-Vorwürfen gegen Westfleisch unter Druck

Über einen Zwischenlieferanten erhält Haribo Gelatine von Schweinehöfen, die nach Informationen des Deutschen Tierschutzbüros gegen eine artgerechte Tierhaltung verstoßen haben sollen (Symbolbild). Foto: Christoph Kleinau

Bonn Das Deutsche Tierschutzbüro konfrontiert Haribo erneut mit dem Vorwurf, seine Gelatine von Westfleisch zu beziehen. Der Fleischkonzern soll in seinen Zulieferbetrieben Tierquälerei zugelassen haben.

Es sind traurige Bilder, die das Deutsche Tierschutzbüro mit Sitz in Sankt Augustin jüngst auf seiner Website veröffentlicht hat: Verletzte, kranke und verängstigte Schweine liegen in ihren eigenen Exkrementen und blinzeln in das helle Licht der Videokameras. Tierschützer hatten die Aufnahmen nachts in sieben verschiedenen Höfen aufgenommen, die den Fleischkonzern Westfleisch beliefern. Auch der Grafschafter Süßwarenhersteller Haribo rückt damit ins Blickfeld der Tierschützer. Sie werfen Haribo vor, dass es die Gelatine für seine Goldbären von Westfleisch bezieht – und damit von einem Unternehmen, das Tierquälerei zulasse.

Eine direkte Verantwortung für die Haltungszustände der Schweine weist Haribo trotzdem von sich. „Haribo unterhält keine direkten Vertragsbeziehungen zu Unternehmen der Fleischindustrie wie zum Beispiel Westfleisch“, sagte ein Sprecher des Unternehmens unserer Redaktion. Daher habe das Unternehmen nur eingeschränkte Möglichkeiten, „unmittelbar Einfluss zu nehmen“. Eigene Überprüfungen in Westfleisch-Betrieben seien nicht möglich. Vielmehr sei es am Gelatine-Lieferanten von Haribo, Tierschutzstandards einzufordern und zu überprüfen, ob sie eingehalten werden: „Wir verlangen von unseren direkten Lieferanten verbindliche Tierschutzstandards, die in unserem globalen Verhaltenskodex festgeschrieben sind und zu deren Einhaltung sich unsere Vertragspartner verpflichten.“

Im Jahr 2017 waren ähnliche Videos von Westfleisch-Betrieben aufgetaucht. Ein ARD-Markencheck hatte hierbei die Verbindung zu Haribo hergestellt. Das Unternehmen bestätigte die Vorwürfe damals nicht, ließ aber verlauten, mögliche Schwachstellen in seinen Lieferketten frühzeitig identifizieren und verhindern zu wollen. Nach den jüngsten Vorwürfen der Tierschützer sei Haribo daher auf den Lieferanten zugegangen, um Druck auszuüben. Was in den Gesprächen vereinbart wurde, wollte das Unternehmen nicht ausführen.

Von einem „Abschieben der Verantwortung“ spricht Jan Peifer, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Tierschutzbüros. „Haribo handelt nicht, obwohl es das könnte.“ So ließe sich etwa der Lieferant wechseln, was ein klares Zeichen wäre. Bei dem Gelatine-Lieferant von Haribo handelt es sich um Gelita mit Sitz in Eberbach bei Heidelberg. Seine Verbindung zum Süßwarenhersteller hat das Unternehmen gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Gelita verarbeitet die Schweineschwarten seiner Zulieferer zu Gelatine. Mehrere Quellen unserer Redaktion bestätigten wiederum, das Westfleisch zu den Lieferanten von Gelita gehört.

Haribo sieht Verantwortung beim Gelatine-Lieferanten

Im Jahr 2017 waren ähnliche Videos von Westfleisch-Betrieben aufgetaucht. Ein ARD-Markencheck hatte hierbei die Verbindung zu Haribo hergestellt. Das Unternehmen bestätigte die Vorwürfe damals nicht, ließ aber verlauten, mögliche Schwachstellen in seinen Lieferketten frühzeitig identifizieren und verhindern zu wollen. Nach den jüngsten Vorwürfen der Tierschützer sei Haribo daher auf den Lieferanten zugegangen, um Druck auszuüben. Was in den Gesprächen vereinbart wurde, wollte das Unternehmen nicht ausführen.

Von einem „Abschieben der Verantwortung“ spricht Jan Peifer, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Tierschutzbüros. „Haribo handelt nicht, obwohl es das könnte.“ So ließe sich etwa der Lieferant wechseln, was ein klares Zeichen wäre. Bei dem Gelatine-Lieferant von Haribo handelt es sich um Gelita mit Sitz in Eberbach bei Heidelberg. Seine Verbindung zum Süßwarenhersteller hat das Unternehmen gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Gelita verarbeitet die Schweineschwarten seiner Zulieferer zu Gelatine. Mehrere Quellen unserer Redaktion bestätigten wiederum, das Westfleisch zu den Lieferanten von Gelita gehört.

Zwar lässt sich schwer feststellen, wie groß der Anteil von Westfleisch-Schweineschwarten in der Gelatine von Haribo ist. So erklärte Gelita auf Nachfrage, dass es die Rohwaren für die Herstellung von Gelatine „von einer Vielzahl nationaler und internationaler Lieferanten“ erhalte. Fakt ist jedoch, dass darunter Westfleisch ist. Laut Informationsstand von Tierschützer Peifer könnte der Anteil von Westfleisch in der Gelatine-Produktion von Gelita offenbar relativ hoch sein. „Gelita versucht, sich herauszureden. Die Problematik muss ihnen bekannt sein.“ Ende September hatte die ZDF-Sendung „Frontal 21“ die Vorwürfe der Tierschützer aufgegriffen.