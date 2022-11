Hohes Rückfallrisiko Gericht in Bonn ordnet Sicherungsverwahrung für vorbestraften Vergewaltiger an

Dann habe er sich mit der jungen Frau in deren WG-Zimmer eingeschlossen, sie gefesselt, geknebelt und in den folgenden Stunden drei Mal vergewaltigt. Die Studentin musste - wegen der gravierenden psychischen Folgen - zwei Monate in einer Psychiatrie behandelt werden. In die Tatwohnung ist sie nie mehr zurückgekehrt.

Der Angeklagte hatte im Prozess geschwiegen, an das Geschehen habe er keinerlei Erinnerung, ließ er seinen Verteidiger mitteilen. Im Letzten Wort hatte er sich bei dem Opfer dafür entschuldigt, falls er tatsächlich „so was gemacht haben sollte“.