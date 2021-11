Nach einjähriger Qualifikation : Geflüchtete Lehrkräfte unterrichten an Schulen in NRW

Bonn Das Programm „Lehrkräfte Plus“ hat 95 geflüchteten Lehrerinnen und Lehrern den Wiedereinstieg in den Schuldienst ermöglicht. Sie unterrichten unter anderem in Mathe, Chemie und Physik.

95 geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer aus Syrien, der Türkei und dem Iran dürfen an nordrhein-westfälischen Schulen unterrichten. Sie sind Absolvierende des Projekts "Lehrkräfte Plus", wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am Dienstag in Bonn mitteilte. Das Programm ermögliche den akademischen Fachkräfte durch eine sprachliche und fachliche Zusatzausbildung den Wiedereinstieg in den Schuldienst. Einige Absolvierende unterrichteten bereits an Berufskollegs oder Gesamtschulen, der Rest warte derzeit auf den Start in den Schuldienst.