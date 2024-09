Jugendtrainer über Fußballeltern „Als ich ihm das erklärt habe, hat er mir Prügel angedroht“

„Eltern kommen auf die merkwürdigsten Gedanken“, sagt Thomas Schmitz. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich der Bonner in einem Amateurverein als Trainer und Jugendleiter. Erlebt hat er einiges mit Vätern und Müttern von Nachwuchskickern. Wie die anderen Trainer, mit denen der Bonner „General-Anzeiger“ sprach, will er die Erfahrungen nur klar und offen ansprechen, wenn er anonym bleibt. Sie befürchten, dass die Vereine sie sonst nicht mehr im Nachwuchsbereich trainieren lassen. Deswegen sind die Namen in diesem Text geändert worden.