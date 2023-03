Der große Traum der Erdfelders aus Bonn Fünfköpfige Familie will mit Schulbus zum Nordkap fahren

Das Fahren mit dem über 300 PS starken Chevrolet, der zuletzt 16 Jahre als Schulbus auf den Highways rund um Chicago im Einsatz war, mache ihm Spaß. Leider sei das bei seinen Kindern nicht ungeteilt der Fall. Luna gewöhne sich hoffentlich gerade daran, während Falk sich für die Fahrerei noch nicht so richtig begeistern könne. „Wir werden nur kurze Etappen fahren“, so der Vater. „Überall dort Halt machen, wo es für die Kinder etwas zu sehen gibt.“ Außerdem werde man etliche Hörbücher und Puzzles einpacken. Erdfelder freut sich auf seine Elternzeit, die er intensiv mit den drei Kindern und seiner Frau verbringen kann. „Und ich möchte mit der Reise auch meine Frau glücklich machen“, sagt er. Grund genug, alle Widrigkeiten eines Lebens auf engstem Raum in Kauf zu nehmen. „Als etwa Sechsjähriger bin ich mit meinem Vater in Schweden gewandert“, sagt er und benennt es als eine seiner wenigen Reiseerinnerungen. Und dass er mit seinem Vater dort auch geangelt habe. Die Angel vom Großvater ist seitdem immer noch unbenutzt in seinem Besitz. Jetzt wird er sie mitnehmen und vielleicht mit seinem Sohn Wolf auf Fischfang in den norwegischen Gewässern gehen.