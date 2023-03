Wer war BODI? LVR-Landesmuseum in Bonn lädt zu Forschungsreise ins frühe Mittelalter ein

Vor allem der Name des verstorbenen Franken-Kriegers wurde erstmals enthüllt. Er steht auf seinem Siegelring, wurde aber bislang fälschlicherweise als „Dodius“ gelesen. Der Saarbrücker Mediävist und Namensforscher Wolfgang Haubrichs entzifferte die Buchstaben nun als „BODI“, was so viel wie „Herrscher“ oder „Gebieter“ heißt. Was sich sonst noch in dem Grab fand, schien auf den ersten Blick unspektakulär. Laien würden darin nicht mehr als ein paar Erdbrocken und rostige Klumpen erkennen. Davon zeugen einige noch unbearbeitete Funde aus dem Grab. „Es sind oft winzige Reste, und doch eröffnen sie eine neue Welt“, beschreibt Kuratorin Elke Nieveler die Arbeit der Forscher.