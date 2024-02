Bei der Bergung einer Wasserleiche Feuerwehrleute gehen bei Einsatz auf dem Rhein bei Bonn über Bord

Bei der Bergung einer Wasserleiche aus dem Rhein in Wesseling bei Bonn ist am Dienstag (27. Februar) ein Feuerwehrboot mit vier Einsatzkräften gekentert. Drei Männer seien in den Fluss gefallen und von anderen Booten aufgenommen worden, teilte die Feuerwehr in Bonn mit. Der vierte Feuerwehrmann habe sich mit einem Sprung auf ein anderes Boot retten können.