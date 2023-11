Einsatz in Bonner Nordstadt Feuer in einem Krankenhaus fordert sieben Verletzte

Bonn · Bei einem Feuer in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik in Bonn sind am Donnerstag sieben Menschen verletzt worden. Es kam zu einem Großeinsatz der Rettungsdienste. Was war passiert?

30.11.2023 , 10:59 Uhr

Bei einem Feuer in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik in Bonn sind am Donnerstag sieben Menschen verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Bei einem Feuer in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik in Bonn sind am Donnerstag sieben Menschen verletzt worden. Diese kamen in verschiedene Krankenhäuser, wie die Bonner Feuerwehr mitteilte. Das Feuer ging demnach von einem Patientenbett aus und erfasste danach weitere Einrichtungsgegenstände. Der von der Brandmeldeanlage alarmierten Feuerwehr schlugen demnach beim Eintreffen bereits Flammen entgegen. Die Rettungskräfte mussten einen Menschen aus dem verrauchten Bereich der Klinik retten. Insgesamt atmeten 25 Menschen Brandrauch ein, sieben von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der gesamte betroffene Gebäudeteil musste aufwändig entraucht werden, die dort untergebrachten Patienten kamen in andere Klinikteile.

(pvk/AFP)