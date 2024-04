Großeinsatz Festnahme in Bad Godesberg – SEK vor Ort

Wegen einer Bedrohungslage ist es am Samstag in Bad Godesberg bei Bonn zu einem größeren Polizeieinsatz mit umfangreichen Absperrungen gekommen. Auch ein SEK-Team sei in der Innenstadt im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Frau sei in Gewahrsam genommen worden und befinde sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung, ergänzte ein Sprecher am Sonntag. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.