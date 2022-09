Heizung seit Tagen ausgefallen : Bonner Familie vergiftet sich durch Kohlegrill als Wärmequelle

Ein Holzkohlegrill (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Lengsdorf Weil die Heizung in einem Bonner Wohnblock seit Tagen nicht geht, wärmte sich eine Familie an einem Grill in der Wohnung. Eltern und Kinder kamen mit einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner müssen weiter frieren.