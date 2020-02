Schwerer Unfall in Bonn : Betrunkener 16-Jähriger gibt sich als Polizist aus und stiehlt Auto

Bonn Ein angeblicher Polizist hat in Bonn einem ahnungslosen Autofahrer den Wagen gestohlen und damit einen schweren Unfall verursacht. Bei der Festnahme kam raus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt ist und unter Alkohol und Drogen stand.

Der Autofahrer sei am späten Freitagabend unterwegs gewesen, als ihm eine Person am Straßenrand Anhalte-Zeichen gegeben habe, berichtete die Polizei. Als Polizist in zivil habe sich der Unbekannte ausgegeben und nach den Papieren verlangt. Der Mann folgte den Anweisungen - auch, als er aus dem Wagen aussteigen und zu einer nahen Pizzeria gehen sollte. Diese Gelegenheit nutzte der vermeintliche Beamte, um in das Auto zu steigen und wegzufahren.