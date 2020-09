Telefonbetrug aufgeflogen : „Falsche“ Polizisten rufen bei echter Polizistin in Bonn an

„Falsche“ Polizisten rufen bei echter Polizistin in Bonn an

Bonn Als „Frau Schwarz von der Bonner Polizei“ haben sich Betrüger am Telefon ausgegeben. Ihr letzter Anruf ging nach hinten los, sie riefen bei einer echten Polizistin an.

Telefonbetrüger wollten am Mittwoch einer Frau in Bonn unter anderem 30.000 Euro abknöpfen, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Bei der Wahl ihres Opfers waren die „falschen“ Polizisten aber wohl nicht sorgfältig genug, denn sie riefen bei einer echten Beamtin der Bonner Polizei an. Die schaltete ihre Kollegen ein.