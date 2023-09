In der Bonner Innenstadt Luxus-WCs statt neuer Boutique an der Sternstraße

Über eine „Sneak Peak“ (deutsch: kleiner Vorgeschmack oder geheimer Einblick) vor der Eröffnung öffentlicher Toilettenanlagen dürfen auch Journalisten nicht alltäglich berichten. Am Montag war das aber der Fall. Das in Bonn ansässige Unternehmen Sanifair wird an diesem Dienstag um 12 Uhr seine neuen Sanitäranlagen an der Sternstraße 34 eröffnen.