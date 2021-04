Vorfall bei Bonn : Elfjähriger Junge durch Geschosse einer Luftdruckwaffe verletzt

Bonn Ein Mordkommission hat erste Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Kind in der Nähe von Bonn mit Verletzungen am Oberkörper vom Spielen nach Hause kam.

In der Nähe von Bonn ist ein Elfjähriger durch Geschosse einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Junge am Donnerstagabend in ein Krankenhaus in Siegburg eingeliefert und später nach Bonn verlegt, wo er noch in der Nacht zum Freitag operiert wurde.