Kurioser Vorfall in Bonn Einbrecher zieht sich vor Polizei aus und springt in den Rhein

Nachdem der 41-Jährige am frühen Freitagmorgen in eine Wohnung eingebrochen war und die Polizei bereits erfolgreich nach ihm gefahndet hatte, drohte er den Beamten damit, in den Rhein zu springen und davonzuschwimmen. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Dabei soll er sich vor den Einsatzkräften ausgezogen haben und ins Wasser gegangen sein.