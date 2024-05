Mehrfamilienhaus in Bonn Einbrecher stürzt vom Balkon und verletzt sich schwer

Ein junger Mann, der auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch in Bonn überrascht worden war, hat sich auf seiner Flucht schwere Verletzungen zugezogen. Der 24-Jährige hatte sich am frühen Mittwochmorgen geräuschvoll Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft, ein Bewohner der Wohngemeinschaft wurde durch den Krach aufmerksam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.