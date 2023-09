Ungewöhnlicher Neubau Warum diese neue Aldi-Filiale in Bonn zwei Etagen hat

Stammkunden warten schon darauf, endlich den neuen Aldi am alten Standort in Duisdorf betreten zu können. Am Donnerstag war es nach acht Monaten Abriss und Neubau endlich so weit, und beim Discounter hofft man auf einen Wow-Effekt. Immerhin sei die Bauweise der neuen Filiale einzigartig, sagt Harald Peters, als Immobilienverwalter von Aldi Süd in Sankt Augustin auch für die Bonner Geschäfte zuständig.