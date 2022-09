Bundesinnenministerin Faeser zu Besuch in Bonn : Föderalismus für den Katastrophenfall

Bonn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnt bei ihrem Besuch im neuen Gemeinsamen Kompetenzzentrum beim BBK in Bonn, dass Bund und alle 16 Länder vertreten sein sollen.

Noch steht „N.N.“ an den meisten Türschildern der 16 Büros im neuen Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz mit Sitz im Bonner Stadtteil Lengsdorf. Doch sowohl ein Landeswappen als auch ein Foto aus der jeweiligen Landeshauptstadt zeigen bereits, wohin die Reise gehen soll: Bund und Länder wollen im Katastrophenschutz die Reihen schließen, ohne dabei die verfassungsmäßig geregelte Kompetenzverteilung von Zivilschutz im Verteidigungsfall (Bund) und Katastrophenschutz bei allen anderen Lagen (Länder) in mühsamen und wohl auch widerstandsträchtigen Grundgesetzänderungen aufschnüren zu müssen. Entwickelt wurde deshalb während der vergangenen Monate ein gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz sowie ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum, die sich inzwischen in zwei Gebäuden des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK) an der Bonner Provinzialstraße eingerichtet haben. An diesem Freitag schauen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihr niedersächsischer Amtskollege Boris Pistorius (beide SPD) begleitet von mehreren Bundestagsabgeordneten und Staatssekretären aus zwei Ländern in Lengsdorf vorbei, um sich drei Monate nach Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung selbst ein Bild zu machen.