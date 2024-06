Unter einer Wohnanalage Brennendes Boot in Bonner Tiefgarage löst Großeinsatz aus

Ein in einer Tiefgarage in Bonn-Tannenbusch abgestelltes Motorboot ist in Flammen aufgegangen und hat damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als 65 Kräfte waren vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rauch drang aus den Notausgängen und der Ausfahrt der Garage unterhalb einer Wohnanlage.