Nach Fund an Uniklinik Bonn : Bombenentschärfung am Donnerstag - 380 Patienten werden verlegt

Bombenentschärfung am Donnerstag - 380 Patienten werden verlegt

Nach Fund an Uniklinik Bonn

Die Zufahrt zur Uniklinik in Bonn (Archivbild). Foto: dpa/Felix Heyder

Bonn Auf dem Gelände der Bonner Uniklinik ist am Mittwochvormittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Donnerstag entschärft werden.

Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr sind am Mittwochvormittag zum Universitätsklinikum in Bonn ausgerückt. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Klinik war eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Bereich um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Die Entschärfung der Bombe soll am Donnerstag stattfinden. Dafür muss die Bonner Uniklinik teilweise geräumt werden. 380 Patienten, darunter 68 Intensivpatienten, müssten in andere Klinikbereiche und andere Krankenhäuser verlegt werden, teilte die Stadt Bonn am Mittwoch mit. Auch einige Anwohner müssten ihre Wohnungen verlassen.