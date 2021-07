Prozess in Bonn : Bewährungsstrafen für Maskenverweigerer nach Supermarkt-Schlägerei

Prozess in Bonn

Bonn Das Landgericht Bonn hat zwei aggressive Maskenverweigerer wegen Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie waren ohne Masken in einen Supermarkt gegangen - offenbar, um gezielt zu provozieren.

Nach Überzeugung der Kammer waren die Angeklagten im Mai 2020 ohne Mund-Nasen-Schutz in einen Supermarkt in Troisdorf gegangen, um gegen die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie zu protestieren. Als Mitarbeiter die Polizei holten, eskalierte die Situation: Laut Urteil vom Freitag schlug einer der Angeklagten einem Beamten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei erheblich.