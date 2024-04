100.000 Follower Bonnerin ist Tiktok-Star mit 85

Etwas schrill ist Kristiana Eppstein, oder besser Gräfin von Andechs, schon. Verrückte Kleider, bunte Kopfbedeckungen und eine ausladende Gestik zeichnen die 85-jährige Beuelerin aus. Genau wie ihre Begrüßungsformel „Habibi“, was so viel heißt wie „Mein Geliebter“. Doch das alles ist nicht das Faszinierendste an der kleinen Person, die vor Energie und Tatendrang sprüht. Das Besondere ist, dass Eppstein auf Tiktok aktiv ist. Und das durchaus erfolgreicher als manch anderer. Rund 100.000 Followern gewährt sie regelmäßig Einblick in ihren Eppstein-Kosmos. Tendenz steigend.