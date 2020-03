Vorfall in Bonn : Betrunkener bespuckt Polizisten und droht mit Corona-Infizierung

Vorfall in Bonn

Bonn Ein alkoholisierter Autofahrer hat Polizisten bespuckt und ihnen mit einer Coronavirus-Infizierung gedroht. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Der Vorfall habe sich am Mittwoch in Alfter im Rhein-Sieg-Kreis ereignet, berichteten die Beamten. Der 36-Jährige war von einer Streife angehalten worden, weil eine Zeugin beobachtet hatte, wie er mit einem Kastenwagen Schlangenlinien gefahren war und dabei augenscheinlich eine Bierflasche in der Hand hielt.