Rosa-Blüten-Himmel : Bonner Kirschblüte hat begonnen

Bonn Das rosarote Naturspektakel hat begonnen: In der Bonner Altstadt stehen die Zierkirschen in voller Blüte. Der Trubel kann beginnen. Die Stadt hat zum Schutz der Fotografen extra ein Schild aufgestellt.

Die berühmte japanische Kirschblüte hat in Bonn ihren Höhepunkt erreicht: Die Kirschbäume stehen seit Sonntag in voller Blüte, wie dem Kirschblüten-Blog zu entnehmen war.

Wie ein rosarotes Dach ziehen sich die Zweige mit den Blüten über einige Straßen der Altstadt. Besonders spektakulär ist das Bild in der Heerstraße und Breite Straße, die von Japanischen Nelkenkirschen mit besonders üppiger Blüte eingerahmt sind.

Zu dem Spektakel kommen die Menschen in Scharen, legen staunend die Köpfe in den Nacken, fotografieren und machen die Kirschblüte in den sozialen Medien wie Instagram zu einem Renner.