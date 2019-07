Ausschachtungen bei Bonn : Bauarbeiter finden Menschenknochen

Bonn Bauarbeiter haben in Wachtberg bei Bonn menschliche Knochen entdeckt. Jetzt ermittelt die Kripo die Herkunft der Knochen.

„Die Knochenteile wurden bei Ausschachtarbeiten in etwa einem Meter Tiefe gefunden und sind mit großer Wahrscheinlichkeit menschlich“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Baustelle wurde nach dem Fund am Montagvormittag bis auf Weiteres gesperrt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.