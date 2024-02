Amtsgericht Bonn Autor Pirincci zu Haft wegen Volksverhetzung verurteilt

Am ersten Verhandlungstag – am 13. Dezember vergangenen Jahres – hatte Pirinçcis Verteidiger, der Kölner Anwalt Mustafa Kaplan, beantragt, das Verfahren einzustellen: Aus dem pauschalen Hinweis auf vier längere Passagen aus dem Blog könne sein Mandant nicht ersehen, welche Begriffe oder Sätze denn nun tatsächlich volksverhetzend sein sollten. Nicht jede Flüchtlingskritik oder grenzwertige Äußerung sei Volksverhetzung. Den Antrag wies der Amtsrichter im folgenden Verhandlungstag am 2. Januar 2024 im einzigen Tagesordnungspunkt zurück.