Tödlicher Schuss auf Polizist in Bonn : Angeklagter Polizist äußert sich unter Tränen

Tödlicher Schuss auf Polizist in Bonn

Bonn Vor dem Landgericht muss sich seit Donnerstag ein Kollege des im vergangenen November getöteten Polizisten wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Sein Anwalte sprach von einem „bedauerlichen Irrtum“.

Er habe in der Annahme eine nicht scharfe Trainingswaffe – eine sogenannte Rotwaffe – in den Händen zu halten, spaßeshalber auf seinen Kollegen gezielt und abgedrückt. Der Angeklagte äußerte sich beim Prozessauftakt unter Tränen dahingehend, dass sich der Schuss versehentlich bei der Überprüfung seiner Waffe gelöst habe. Rolf starb später an seinen Verletzungen.