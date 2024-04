Landgericht Bonn Angeklagter in Cum-Ex-Verfahren zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt

Q. sei zwischen Herbst 2009 und Dezember 2011 in vier Fällen „maßgeblich“ an Cum-Ex-Geschäften beteiligt gewesen, so das Landgericht Bonn am Dienstag. Damit wurden Steuererstattungen in Höhe von mehr als 215 Millionen Euro beantragt. Ausgezahlt wurden „zu Unrecht“ mehr als 93 Millionen Euro. Q. habe „in Höhe von 1,5 Millionen Euro persönlich profitiert“.