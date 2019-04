Vorfall in Bonn: 48-Jähriger attackiert Mann mit Messer

Vorfall in Bonn

Bonn Ein 48 Jahre alter Mann soll in Bonn einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben. Zwischen den beiden sei es am Sonntagabend zum Streit gekommen.

Der Vorfall ereignete sich am Ausgang einer U-Bahn, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll der 48-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben.