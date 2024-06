Evangelisches Tauffest in der Bonner Rheinaue 4.000 Menschen zu Freiluft-Taufe am Rhein erwartet

Zu einem evangelischen Freiluft-Tauffest in der Bonner Rheinaue werden am Samstag (29. Juni 2024) rund 4.000 Gäste erwartet. Damit werde es eines der größten Feste dieser Art in Deutschland, wie die evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel, Bonn und An Sieg und Rhein am Montag mitteilten. Rund 254 Personen wollen sich taufen lassen. Etwa 50 Geistliche sollen die Taufen vornehmen – auf Wunsch auch mit Rheinwasser.