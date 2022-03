„Ich war schockiert“ : 34-Jähriger mit Migrationshintergrund wirft Sportcenter in Bonn Diskriminierung vor

Ein Beueler fühlt sich von den Mitarbeitern eines Fitnesscenters diskriminiert bei der Aufnahme (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Dietze

Bonn Mehrere Anläufe hat ein 34-Jähriger aus Bonn gebraucht, bis er in einem Sportcenter vor Ort aufgenommen wurde. Er sagt, es liegt an seinem Migrationshintergrund. Dem Vorwurf eines Systems der Ausgrenzung widerspricht die Centerleitung nach mehreren Anfragen nicht.

„Ich war schockiert“, mit diesen Worten beschreibt ein 34-Jähriger aus Beuel sein Erlebnis in einem Sportcenter vor Ort. Der Mann, der im Vertrieb einer Firma in der Region arbeitet und seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, hat zuvor erfahren, dass sein Antrag zur Aufnahme vernichtet worden sein soll. Der Beueler vermutet, dass es mit seinem Migrationshintergrund zu tun hat. Erst als er droht, den Fall öffentlich zu machen, bekommt er einen Vertrag.

Seinen Verdacht, dass es ein System zum Ausschluss bestimmter Personen in dem Sportcenter geben könnte, bestätigt eine frühere Mitarbeiterin unserer Redaktion. Nach mehreren Kontaktversuchen äußert sich auch die Center-Leitung vor Ort dazu. Erst ausweichend, widerspricht sie der Unterstellung eines möglichen Fehlverhaltens nicht. Dass es in Bonn mögliche ähnliche Fälle gibt, bestätigt unterdessen Coletta Manemann, Leiterin des Amtes für Integration und Vielfalt der Stadt. Kürzlich sei ihrem Amt erneut ein Fall bekannt geworden.

Die Familie des 34-Jährigen stammt aus Tunesien. „Ich fühle mich als Beueler, ich will hier nicht weg“, sagt er. Deshalb möchte er in der Nähe seines Wohnortes trainieren. Schon mehrfach habe er versucht, in besagtem Sportcenter aufgenommen zu werden. „Einmal konnte ein guter Freund direkt ins Center, ich nicht“, sagt er. Dann hat er vor einigen Monaten auf einen weiteren Versuch mit zwei Bekannten gesetzt. Diese hätten noch am selben Tag einen Vertrag erhalten.

Wenig später sei er erneut ins Sportcenter gekommen – für den letzten Versuch. „Ich habe gesagt, ich mache das öffentlich. Dann war ich plötzlich Mitglied. Aber ich kann mich nicht freuen. Weil ich das auch nicht verstehe. Ich bin nicht asozial. Warum werde ich aber aufgrund meines Aussehens in eine Schublade gesteckt?“

Der Fall des Beuelers soll sich bereits im Januar zugetragen haben. Dass bestimmte Personen mit Migrationshintergrund keine Verträge erhalten sollen, wenn sie ein bestimmtes Aussehen und Auftreten haben, bestätigt eine frühere Mitarbeiterin des betreffenden Sportcenters. Den Kontakt zwischen ihr und der Redaktion hat der 34-Jährige vermittelt. Mit nicht verdeckter Handynummer berichtet sie im Telefonat von ihren Erfahrungen. Ihren Namen will sie trotz Angebots des Informantenschutzes nicht nennen. Sie deutet an, dass sie Angst hat und befürchtet, keine Arbeit in der Branche mehr zu finden, sollten Rückschlüsse auf ihre Person möglich sein.

Sie berichtet von „kleinen Tricks“ im Umgang mit Interessenten, die sich für ein Training anmelden möchten, aber einen Migrationshintergrund haben. „Hauptsächlich war das immer ein Kreuz, das man hinsetzen musste. Da wusste man, aha, der nicht“, sagt sie zur Weiterbearbeitung ausgefüllter Aufnahmeanträge. „Man hat diesen Leuten keine Chance gegeben. Selbst, wenn ich sie sympathisch fand, ich konnte nichts machen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele junge Männer ankamen“, sagt die frühere Mitarbeiterin. Allerdings seien zugleich Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht „wie der typische Ausländer“ aussehen oder auftreten, aufgenommen worden.

Aufgrund des Vorwurfs hat unserer Redaktion zunächst zweimal per E-Mail versucht, mit der Center-Leitung beziehungsweise der Geschäftsführung in Kontakt zu treten. Trotz Eingangsbestätigung per E-Mail hat sich niemand zurückgemeldet. Dann hat unser Redakteur das Center besucht und sich am Empfang zu erkennen gegeben. Der Austausch ist wie folgt verlaufen: Ein Mitarbeiter sagt, er wisse nichts von E-Mails. Dann fragt er nach der E-Mail-Adresse, um zu überprüfen, ob der Redakteur die richtige verwendet hat.

Einen Kontakt zur Geschäftsführung habe das Center nicht. Augen- und Ohrenzeugin des Gesprächs ist eine Frau, die sich erst auf Nachfrage der Redaktion als Leiterin zu erkennen gibt, später auch ihren Namen nennt. Sie bestätigt den Eingang der E-Mails seitens des Redaktion. Auf die Frage, warum sie nicht geantwortet habe, sagt sie, dass sie nicht gewusst habe, was sie darauf hätte schreiben sollen. Der 34-jährige Beueler sei aufgrund seines Auftretens zunächst nicht aufgenommen worden. Auf die entscheidende Frage, ob Interessenten mit Migrationshintergrund grundsätzlich keine Chance haben, antwortet die Leiterin ausweichend: Unser Redakteur könne sich im Center umsehen.

Dass das Thema Diskriminierung von Interessenten mit Migratonshintergrund zumindest kein unbekanntes Thema in der Branche ist, zeigt ein Telefonat mit Guido Beyer, Inhaber des EMS & Fitness – Sport Treff Beuel an der Königswinterer Straße. Das in der Kritik stehende Sportcenter gebe es seit einigen Jahren, „davor war es ein anderes Sportcenter, das mit dieser Vorgehensweise gescheitert ist. Das ist dann jetzt auch wieder nicht unentdeckt geblieben“, sagt Beyer. Zugleich ist ihm ein aktueller Fall aus dem betreffenden Sportcenter, etwa aufgrund eines Berichtes eines Neukunden des Sport Treffs Beuel, nicht bekannt.

Aus seiner Sicht gebe es bei investorgeführten Einrichtungen Unternehmensvorgaben. Diese würden sich mitunter auch darauf beziehen, dass Personen mit ausländischem Namen nicht aufgenommen werden. „Das ist bekannt, dass da so gearbeitet wird“, sagt Beyer. Ein solches Unternehmen würde aus seiner Sicht kein gutes Bild in der Branche abgeben.

Schon einmal sind mehrere Fälle von Diskriminierung an dem Standort des Sportcenters bekannt geworden, wie der GA 2013 berichtet hat. Damals hat es noch einen anderen Namen gehabt. Unter anderem sei den Interessenten mit Migrationshintergrund auf Nachfragen gesagt worden, dass ihre Formulare verlegt, noch nicht abgeschickt oder von einem externen Büro noch nicht beurteilt worden seien.

Auch Manemann bestätigt: „Da hat es immer mal Fälle gegeben.“ Und, auch wenn die Einrichtung jetzt einen anderen Namen habe, sei es „immer noch das Sportcenter, das über Jahre dafür bekannt war“. Bundesweit gebe es in Sportcentern häufig Fälle von Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft beziehungsweise Hautfarbe. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an die Betroffene sich wenden können, befasse sich immer wieder mit solchen Häufungen bestimmter Diskriminierungen, so Manemann.

Die Stadt selbst könne in solchen Fällen mit dem Kommunalen Integrationszentrum, einer vom Land NRW geförderten Einrichtung, helfen, das aktiv in der Antidiskriminierungsarbeit sei und auch Betroffene berate.

Manemann weist zudem darauf hin, dass mutmaßliche Fälle wie die des 34-jährigen Beuelers „tatsächlich eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ darstellen: im Sinne einer Benachteiligung.

Zuletzt hat es einen ähnlichen Fall in einem anderen Bonner Sportcenter gegeben, so Manemann. „Dabei ging es darum, dass jemand bezichtigt wurde, er hätte sich falsch verhalten. Daher durfte er nicht mehr trainieren. Auch da konnte das Kommunale Integrationszentrum eine Lösung erreichen“, sagt Manemann. Zudem gibt sie in Richtung jener Sportcenter, die sich so verhalten, einen Hinweis. Es gebe Gerichtsurteile zu Verfahren in NRW, in denen sich Bürger eine Entschädigung erstritten haben. So sei dies auch einem betroffenen Rechtsanwalt gelungen. „Und das ist vielen Sportcentern nicht bekannt“, sagt Manemann.