Junger Polizist stirbt beim Training in Bonn: „Man hat das Geschehen ständig im Kopf“

Bonn Nach einem Unfall bei einem Einsatztraining vor zwei Wochen ist ein junger Beamter der Bonner Polizei gestorben. Sein Kollege hatte auf ihn geschossen. Die Polizei trauert, der Schütze schweigt.

Der 23-jährige Polizist, dem ein 22-jähriger Kollege im Bonner Polizeipräsidium in den Hals geschossen hat, ist tot. Wie die Kölner Polizei, die aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen leitet, mitteilte, starb der Beamte am Montagabend an seinen schweren Verletzungen. Gegen den 22-jährigen Schützen hat die Bonner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – zunächst wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Wie Behördensprecher Sebastian Buß am Dienstag mitteilte, wird nach dem Tod des Beamten nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den 23-Jährigen ermittelt.

In der Bonner Behörde herrschte am Dienstag tiefe Betroffenheit über den Tod des jungen Beamten, der seit vier Jahren unter anderem in der Duisdorfer Wache für die Bonner Polizei im Einsatz war und zuletzt in der Hundertschaft Dienst tat. „Wir sind zutiefst bestürzt“, sagte eine sichtlich mitgenommene Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa am Dienstagmorgen. „Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, wir trauern mit seiner Familie.“ Seine Angehörigen und seine Kollegen erhielten jede Hilfestellung und Betreuung, die nötig sei.