Etliche Papier-Blätter : Bäcker aus NRW zeigt Absurdität der Bon-Pflicht

Südlohn Ab September 2020 soll jeder Kiosk, jede Bäckerei und jeder Tante-Emma-Laden nach Einkäufen Kassenbelege ausgeben, um Steuerbetrug zu vermeiden. Ein Bäcker aus dem Münsterland hat das zwei Tage lang gemacht - und zeigt auf Facebook welchen Irrsinn das zu Folge hat.

Zwei Tage lang hat ein Bäcker aus Südlohn im Münsterland Kassenbelege gedruckt. Jedes Brötchen, also Cent-Artikel, wurden bei „Tenk-Bomkamp“ sorgsam gebongt und gedruckt. So wie es nach dem Willen der Politik ab September 2020 bundesweit gehandhabt werden soll. Doch jeden Bon, den Bäcker Tenks Kunden gar nicht haben wollten, hat er einfach auf den Boden vor seine Auslage fallen lassen. Das Resultat: eine großer weißer Haufen von Kassenbons sammelte sich in der Bäckerei.